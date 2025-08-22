تطورات جديدة في قاعدة عين الأسد

ووفقا للمصادر فأن "هذه الخطوة هي الأولى من نوعها في القاعدة التي لم تجر فيها سابقا عمليات نقل أفراد، وإنما اقتصر الأمر على المعدات فقط".ومن المتوقع أن تكون قاعدة " " خالية تماما من التواجد الأمريكي بحلول مطلع ايلول 2025، وفق مصادر أمنية عراقية.ويأتي الانسحاب ضمن اتفاق سابق بين وواشنطن يهدف إلى إنهاء المهام العسكرية للتحالف الدولي في ، وتحويل الشراكة إلى تعاون أمني مدني، على أن تقلص القوات الأمريكية تواجدها تدريجيا ليقتصر التواجد على أقل من 500 عنصر في ، مع نقل القوات المتبقية إلى قواعد أخرى داخل العراق وسوريا.وتشهد القاعدة منذ انطلاق الانسحاب تحركات مكثفة للقوات الأمريكية من خلال قوافل تحمل مركبات عسكرية ومعدات، في إطار هذه العملية.وقاعدة عين الأسد، الواقعة غرب ، تعد من أكبر القواعد العسكرية في العراق، واستخدمتها القوات الأمريكية منذ عام 2003 كأحد مراكز وجودها الاستراتيجي في البلاد.وبعد انسحابها عام 2011 عادت القوات الأمريكية إليها في 2014 في إطار الحرب ضد تنظيم ، لتكون مركزا رئيسيا لعمليات .ووفق تقارير إعلامية عراقية، يتوقع أن تتحول القاعدة بعد الانسحاب الأمريكي إلى مركز ثقل للقوات العراقية في الأنبار.