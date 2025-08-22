مكافحة الإرهاب في السليمانية: القبض على الخارجين عن القانون "المرحلة الأولى من معاقبتهم"

ونعت المديرية في بيان، صباح اليوم الجمعة (22 آب 2025)، منتسبها الذي "فارق الحياة ونال الشهادة" أثناء تنفيذ قرار قضائي للقبض على عدد من "الخارجين عن القانون".ألقت قوات الأمن في القبض على جبهة الشعب واثنين من أشقائه، وهما بولاد وآسو شيخ جنگي، بعد اشتباكات دامت زهاء أربع ساعات.اندلعت الاشتباكات نحو الساعة 3:00 صباحاً إثر محاولة قوات الأمن تنفيذ مذكرة قبض صدرت بحق شيخ جنگي وآخرين.وأظهرت مقاطع قوات الكوماندوز في السليمانية لحظة القبض على لاهور شيخ جنگي، واقتياده إلى آلية عسكرية نقلته بواسطتها.إلى جانب آري شيخ سعاد، قتل عنصران أمنيان آخران هما سرمند علي المنتسب في جهاز الآسايش وديار حيكم من قوات الكوماندوز.وحذّرت من أن دم منتسبها "لن يذهب سدى"، مؤكدة أن من وصفتهم بـ "الخارجين عن القانون" سينالون "أشد العقوبات".في وقت سابق، قال مدير شرطة السليمانية، آرام ، إن أمر اعتقال لاهور شيخ جنگي صدر "من أمن ، وذلك وفقاً للمادة 56 من قانون العقوبات العراقي".تنص المادة 56 من قانون العقوبات العراقي المعدل في فقرتها الأولى على: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا كانت الجريمة المتفق على ارتكابها جناية".