القبض على 7 إرهابيين بينهم امرأتين في نينوى

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، انه "استناداً لمعلومات استخبارية دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية ومتابعة ميدانيه حثيثة من قبل مفارزها في فرقة المشاة السادسة عشر وبالتنسيق مع جهاز الامن الوطني العراقي وشعبة استخبارات ومكافحة ارهاب ، تمكن ابطال المديرية من القاء القبض على 7 إرهابيين بينهم امرأتين في مناطق مختلفة من ".وأضافت ان "هؤلاء صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق احكام المادة (1/4) إرهاب"، مشيرة الى انه "تم تسليمهم اصولياً الى جهات الطلب المختصة".