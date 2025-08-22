توجيهات أمنية بمناسبة زيارة وفاة الرسول الأكرم في النجف

وقال الناطق باسم اللجنة في بيان ورد لـ ، "في ذكرى وفاة الأعظم محمد ﷺ، تتقدّم بخالص العزاء إلى أبناء شعبنا الكريم، وتؤكد أن القوات الأمنية بجميع تشكيلاتها تبذل أقصى جهودها لتأمين المواكب والمجالس، وتهيئة الأجواء المناسبة لإحياء هذه المناسبة العظيمة بروح الإيمان والطمأنينة".وأضاف "حرصًا على سلامة الجميع، تدعو اللجنة المواطنين الكرام إلى:• الالتزام بتعليمات القوات الأمنية والمرور حفاظًا على الانسيابية والسلامة.• الابتعاد عن السرعة والتأكد من شروط السلامة في المركبات.• عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة، واعتماد الأخبار من المصادر الرسمية فقط.• التعاون والإبلاغ الفوري عن أي حالة طارئة أو مشبوهة.واكد ان "أمنكم وسلامتكم أمانة في أعناقنا، وتعاونكم معنا يعكس القيم النبوية في التكافل وحفظ الأرواح".