الحكومة العراقية تصدر بيانا بشأن السليمانية: لن ندّخر جهداً في درء الفتنة

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان ورد لـ ، "بعد الأحداث المؤسفة التي وقعت في ، تؤكد على ضرورة التزام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية وفقاً لأحكام الدستور، وبما ينسجم مع مبادئ العدالة وسيادة القانون".وشدد "على أهمية أن تُنفذ هذه الإجراءات بحيادية تامة وشفافية كاملة، بعيداً عن أي مظاهر مسلحة أو محاولات لترهيب المواطنين"، مؤكدا ان "إنفاذ القانون يجب أن يتم بما يضمن صون كرامة الإنسان وحفظ حقوقه".وذكر ان "الحكومة الاتحادية، من خلال مؤسساتها الدستورية والأمنية، تؤكد أن الحفاظ على أمن المواطنين في الإقليم وفي عموم محافظات هو واجب وطني وأخلاقي"، موضحا أنها "لن تدّخر جهداً في درء الفتنة، وتعزيز السلم المجتمعي، وترسيخ الاستقرار".وأشار الى ان "مصلحة محافظة ، وأمن وسلامة أهلها، وأمن الإقليم والعراق عموماً، تبقى فوق جميع الاعتبارات".