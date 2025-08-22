وزير الداخلية يصدر جملة توجيهات بشأن زيارة ذكرى وفاة النبي الأكرم (ص)

وقالت في بيان ورد لـ ، ان " ، رئيس للزيارات المليونية ، عقد اجتماع مع خلية الاستخبارات المشتركة في الأشرف، بحضور جميع مدراء بالمحافظة ووكيل جهاز واللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية وعدد من القادة والضباط".وأكد "على جملة من التوصيات المهمة في مقدمتها تكثيف الجهد الاستخباري خلال الـ24 ساعة المقبلة والتركيز على محاور الزائرين وعدم السماح بأي ثغرة"، مشدداً على "التدقيق الأمني في جميع الأماكن التي تشهد توافد أعداد كبيرة من المعزين من بينها مرائب العجلات والمواكب الحسينية".واستمع الوزير إلى إيجاز مفصل عن سير الخطة الاستخبارية لهذه المناسبة الخالدة من قبل مدراء الأجهزة الأمنية بالمحافظة، موجهاً "ببذل المزيد من الجهود وتوفير أفضل السبل لراحة الزائرين الوافدين من داخل البلاد وخارجها لإحياء هذه الذكرى في محافظة الأشرف".