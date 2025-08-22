تقدم نفسها كمدبرة منازل.. قصة امرأة عراقية تمتهن النصب والاحتيال (صورة)

وجاءت العملية، بإشراف ومتابعة مباشرة من ، بعد ورود عدة بلاغات ضد المتهمة التي كانت تمتهن النصب والاحتيال في قضاء ، مستخدمة هواتف ومستمسكات غير أصولية وأسماء مستعارة، بحسب بيان لقيادة شرطة .وأوضحت قيادة الشرطة أن المتهمة كانت تقدم نفسها كمدبرة منازل، ثم تقوم بسرقة والنصب على أصحاب الدور. وقد شملت العملية ملاحقة ميدانية دقيقة أدت إلى اكتشاف مكان اختبائها في أطراف ، ضمن منطقة حدودية مع ، ليتم اعتقالها واقتيادها إلى بابل لاستكمال الإجراءات القانونية بحقها.وقد ساهم في إنجاح العملية فريق مشترك من الإجرام شمال بابل، وشعبة المحاويل، ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بالإضافة إلى بابل، وفقا للبيان.