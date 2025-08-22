رئاسة الجمهورية تعلق على اضطرابات السليمانية: ضرورة ضبط النفس والابتعاد عن العنف

وذكر بيان للرئاسة، انها "تابعت بقلق الأحداث المؤسفة التي شهدتها ، والتي أسفرت عن استشهاد عدد من عناصر في المدينة وإصابة آخرين"، مؤكدة "ضرورة ضبط النفس والركون إلى الإجراءات القانونية والقضائية وفقاً للدستور وبعيداً عن العنف، وبما يرسخ مبادئ العدالة ويحفظ أمن المواطنين واستقرارهم".واتم البيان، "تتقدم رئاسة الجمهورية بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى عوائل الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وحمى الله وأهلها وكل العراقيين من كل سوء ومكروه".وتمكنت القوات الأمنية في السليمانية من اعتقال جبهة الشعب شيخ وشقيقه بولاد، وذلك بعد اشتباكات مسلحة عنيفة بين حمايات شيخ جنكي ووحدات من مكافحة الإرهاب والكوماندوز وآسايش استمرت لساعات، سقط على إثرها قتلى وجرحى.