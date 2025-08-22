حصيلة صادمة: 2 مليون سلاح و5 ملايين إطلاقة و191 ألف صاروخ بقبضة الامن

وقال وعلاقات الوزارة ، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "عدد المواطنين المسجلين ضمن حملة ضبط وتنظيم الأسلحة بلغ (77,708) مواطنين حتى تاريخ 31 تموز، حيث تواصل الأعداد بالتصاعد ومن المتوقع أن تتجاوز (100) ألف مسجل قريباً".وأضاف، أن "عدد المراجعين من حاملي السلاح لدوائر الدولة خلال الأشهر الستة الماضية وصل إلى (60,450) شخصاً، فيما تم كشف (750) سلاحاً مسروقاً والتعرف على حائزيها".وتابع أن "الوزارة نجحت بسحب (39,678) قطعة سلاح مختلفة تعود ملكيتها إلى وزارات مدنية، إضافة إلى متابعة (157,990) قطعة سلاح مسروقة محلياً ودولياً".وأشار ميري إلى أن "عدد الأسلحة المستولى عليها بلغ (2,033,980) قطعة سلاح متنوعة، فيما وصل عدد العتاد المضبوط إلى (5,077,288) إطلاقة بمختلف العيارات، فضلاً عن (191,158) صاروخاً وقنبرة هاون، من بينها صواريخ (كراد)".