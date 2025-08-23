الطيران الحربي العراقي يدمر مضافة لإرهابيين في وادي الشاي بصلاح الدين

وقالت الخلية في بيان ورد لـ ، انه "استمراراً للعمل التعرضي الأمني الذي تقوم به قواتنا المسلحة البطلة في الخلاص من بقايا عناصر عصابات الإرهابية، ومن خلال الجهد الاستخباري والفني المميز الذي تقوم به خلية الاستهداف الجوية التابعة لقيادة ومنذ عدة أيام، تم رصد مضافة بداخلها مجموعة إرهابية في ضمن قاطع شرق ".وأضافت "بالساعة 200 من اليوم السبت وبعد إكمال جميع المتطلبات وتحديد الهدف، نفذ صقور الجو بواسطة طائرات F16 ضربة جوية ناجحة استهدفت هذا الوكر المهم مما أدى إلى مقتل جميع العناصر الإرهابيين وتدمير أسلحة ومعدات واجهزة اتصالات كانت بداخله".وأكدت ان "قواتنا الأمنية البطلة مستمرة في ملاحقة ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية المنهزمة الذين لا مكان لهم على أرض الطاهرة".