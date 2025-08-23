الإطاحة بعصابة مختصة "بالابتزاز والتهديد" في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد ورود معلومات من احدى المواطنات وتعرضها إلى عملية ابتزاز إلكتروني وتهديد بواسطة السلاح ضمن ، تم إلقاء القبض على العصابة التي تختص بجرائم الابتزاز مكونة من "اربعة" متهمين ضبط بحوزتهم (٣ مسدسات، بندقية كلاشنكوف، عجلة بيكب نوع مستيبوشي)".وتابعت، انه "تم إحالة الملقى القبض عليهم والأسلحة المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".