وزير الداخلية للسوداني: يشرفني ان اعلن قرب نجاح خطة تامين زيارة ذكرى وفاة الرسول

اعلن ، اليوم السبت، عن نجاح خطة تامين زيارة ذكرى وفاة .



وأضاف ان "المراسيم جرت بانسيابية عالية دون اي خرق امني يذكر رغم التحديات المناخية الكبيرة"، مشيرا الى ان "24 الف ضابط ومنتسب شاركوا بتامين الزيارة".

وذكر انه "تم تامين من 4 اطواق متكاملة مع تنظيم 3 نقاط اركاب رئيسية وقوة احتياطية جاهزة بالتدخل عند الحاجة"، لافتا الى ان " شهدت خلال الأيام الـ5 السابقة تدفق اعداء هائلة من الزائرين فاقت الاعوام السابقة من حيث العدد والكثافة وكانت مليونية"، موضحا ان "نحو 300 الف زائر عربي واجنبي دخلوا البلاد عبر المنافذ البرية والجوية لاسيما للمشاركة في الزيارة".

وذكر انه "تم تامين من 4 اطواق متكاملة مع تنظيم 3 نقاط اركاب رئيسية وقوة احتياطية جاهزة بالتدخل عند الحاجة"، لافتا الى ان " شهدت خلال الأيام الـ5 السابقة تدفق اعداء هائلة من الزائرين فاقت الاعوام السابقة من حيث العدد والكثافة وكانت مليونية"، موضحا ان "نحو 300 الف زائر عربي واجنبي دخلوا البلاد عبر المنافذ البرية والجوية لاسيما للمشاركة في الزيارة".

وتابع ان "مطار عمل في ذروة نشاطه، حيث استقبل وسير نحو 580 رحلة جوية"، موضحا انه "نتيجة مرونة الخطة المرورية لم نسجل سوى حادثين سير دون وفيات، محققين بذلك نسبة انخفاض 80 بالمئة مقارنة بالسنوات السابقة".

وذكر انه "لم يتم تسجيل اي حادث حريق، وهي سابقة مهمة تعكس نجاح اجراءات الوقاية والسلامة"، مقدما الشكر الى "جميع القوات الامنية التي شاركت بالواجب وبالخصوص قيادة شرطة النجف والحدود لما بذلوه من جهود استثنائية في حماية الزائرين".