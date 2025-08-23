اللجنة الأمنية للزيارات المليونية تعلن اختتام خطة إحياء ذكرى وفاة النبي (ص)

وذكر بيان للجنة، ورد لـ ، أنها "تعلن اختتام أعمال الخطة التنسيقية التنظيمية والخدمية الخاصة بإحياء ذكرى وفاة النبي الأعظم عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأشرف، بعد أن جرت مراسم الزيارة في أجواء آمنة ومستقرة، وبانسيابية عالية في الحركة والتنظيم، وسط حضور جماهيري مهيب جسّد عظمة المناسبة ومكانتها في نفوس المؤمنين".وأضاف البيان، أن "هذا النجاح الكبير ما كان ليتحقق لولا الدعم المباشر من دولة رئيس القائد العام للقوات المسلحة ، وإسناد بكامل مؤسساتها الأمنية والخدمية، وهو ما عزّز قدرة الأجهزة الميدانية على أداء واجباتها بكفاءة عالية".وقدمت اللجنة، الشكر والتقدير إلى:• الى ابناء الشعب العراقي الكريم بصورة عامة وابناء محافظة النجف بصورة خاصة لما قدموه من اروع صور التفاني والاخلاص .• إلى قواتنا الأمنية البطلة بمختلف صنوفها وتشكيلاتها، وفي مقدمتها وابطال الجيش العراقي الباسل والحشد الشعبي المبارك، الذين جسّدوا أروع صور الغيرة الوطنية والتفاني في خدمة الوطن والزائرين.• إلى قيادة شرطة النجف الأشرف التي أدارت الميدان بانضباط عالٍ، ونجحت في تحقيق الاستقرار الأمني وتنظيم مسارات الوافدين.• إلى قوات الحدود وأبطالها الذين سهروا على حماية المنافذ الدولية، وأمّنوا دخول الزائرين الأجانب بانسيابية كبيرة، مانعين أي محاولات تهديد للأمن الوطني وساهموا في حماية المحافظة في جميع المناسبات خلال شهري محرم وصفر .• إلى والاستخبارية التي بذلت جهوداً استباقية كبيرة، ووفرت معلومات دقيقة أسهمت في نجاح الخطة ومنع أي خرق أمني.• إلى التي واصلت الليل بالنهار لفك الاختناقات وضمان انسيابية حركة المركبات والوافدين.• إلى فرق الدفاع المدني والملاكات الصحية والإسعاف الفوري التي كانت على أهبة الاستعداد للتدخل السريع ومعالجة أي طارئ.• إلى العتبة العلوية وأمانة مسجد مسلم بن عقيل عليه السلام والهيئات والمواكب الحسينية، التي سخّرت كل إمكاناتها لخدمة الزائرين بروح الولاء والإيمان.• إلى الحكومة المحلية في النجف ودوائرها الخدمية من بلديات وكهرباء وماء ونظافة وصحة ونقل، التي كان لها دور جوهري في إنجاح هذه الزيارة .• إلى الإعلاميين ووسائل الإعلام الوطنية التي نقلت الصورة المشرقة للعراق وأظهرت مستوى النجاح الأمني والخدمي للعالم.• إلى أهالي النجف الكرام الذين كانوا بحق خير مضيفين، فتحملوا الأعباء بصبر وشاركوا بكرمهم في خدمة الزائرين.• إلى المتطوعين من الشباب وأبناء الذين جسّدوا أسمى قيم العطاء والتضامن إلى جانب القوات الأمنية والخدمية.وأكدت اللجنة في ختام بيانها، أن "هذا النجاح هو ثمرة التلاحم بين الشعب ومؤسساته، ورسالة واضحة بأن بلد آمن قادر على إدارة المناسبات المليونية بكفاءة واقتدار".