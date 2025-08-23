بعد حرقهم منزل أقاربهم.. اعتقال متهمين وضبط سلاح بحوزتهم في ميسان

وذكرت القيادة في بيان، ان "قوة من نفذت واجباً امنياً في قضاء الميمونة بعد عدة عمليات استدلاليّة تخللها عمليات رصد وتحري تمكنت من خلالها الوصول إلى أماكن تواجد المتهمين ومداهمة منزلهما والإطاحة بهما وضبط سلاح ناري ومخازن عتاد بحوزة أحدهم".واضافت أن "المتهمين مطلوبين وفق المادة 342 جريمة حرق منزل بتاريخ سابق من العام الحالي"، مشيرة إلى "اقتيادهم إلى مركز الاحتجاز الامني لإكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما اصولياً".