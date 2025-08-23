في 8 اشهر.. ضبط أكثر من 3 آلاف سلاح ضمن حملة مكافحة "النزاعات العشائرية" ببغداد

وذكر بيان للقيادة، انها "ومن خلال القطعات الامنية في وزارتي الدفاع والداخلية وبإسناد الاجهزة والوكالات الاستخبارية ، نفذت للفترة من ١/١ لغاية ٢٠٢٥/٨/٢٢ ، حملات مشتركة للبحث والتفتيش المناطقي ونصب السيطرات المفاجئة "الوقتية" بهدف القضاء على ظاهرة النزاعات العشائرية والسلاح غير المرخص".وأضافت القيادة، انها "استولت خلال المدة المذكورة على (٣٠٨٢ ) قطعة سلاح مختلفة غير مرخصة، حيث تأتي هذه الاجراءات بهدف تعزيز الامن والاستقرار وفرض سلطة القانون وحفاظاً على المنجز الأمني المتحقق في عموم مناطق العاصمة".