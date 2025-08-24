Alsumaria Tv
القضاء يحكم بالإعدام والسجن 10 سنوات بحق قتلة طالب كلية الشرطة في الديوانية

أمن

2025-08-24 | 03:38
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
القضاء يحكم بالإعدام والسجن 10 سنوات بحق قتلة طالب كلية الشرطة في الديوانية
1,183 شوهد

السومرية نيوز – أمن

أصدرت محكمة جنايات القادسية، اليوم الأحد، حكمين، بحق قتلة طالب كلية الشرطة أمير الخالدي في محافظة الديوانية.


وبحسب بيان مجلس القضاء الأعلى، أصدرت المحكمة حكما بالإعدام بحق ستة مدانين أقدموا على ارتكاب هذه الجريمة اثناء عودته إلى محل سكناه بسبب خلافات مع عشيرة المجنى عليه، وصدر الحكم بحقهم استنادا لأحكام المادة 406 / 1 / أ من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و49 منه.

كما أصدرت المحكمة نفسها حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق خمسة منهم عن جريمة الدكة العشائرية، أقدموا فيها على استهداف منزل المجنى عليه بالأسلحة النارية دون تسجيل إصابات، وجاء الحكم بحقهم استنادا لأحكام المادة الرابعة / 2 من قانون مكافحة الإرهاب وبدلالة المادة الثانية / 1 و 3 منه والمادة 132 / 2 من قانون العقوبات، بحسب البيان.
>> تابع قناة السومرية على  منصةX
اخترنا لك
عمليات بغداد تعتقل 35 عاملا أجنبيا مخالفا لشروط الإقامة والجنسية
06:48 | 2025-08-24
"ضمن فرقة نهاوند".. مكافحة الإرهاب يطيح بأخطر إرهابي داعشي في بغداد
06:38 | 2025-08-24
النزاهة تطيح بمسؤول في بلدية الرطبة على خلفية صرف (٥٦٩) مليون دينار لغير مستحقيها
06:34 | 2025-08-24
الكشف عن تفاصيل حريق خيام النازحين في منطقة عوريج
06:06 | 2025-08-24
برئاسة الأعرجي.. مجلس وكلاء الأمن الوطني يعقد جلسته الثالثة عشرة
05:42 | 2025-08-24
توضيح رسمي بشأن حادثة إصابة شرطي بطلق ناري في مطار بغداد
04:37 | 2025-08-24

