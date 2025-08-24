توضيح رسمي بشأن حادثة إصابة شرطي بطلق ناري في مطار بغداد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، إن "المديرية تود إحاطة المواطنين الكرام علماً بأن منتسب شرطي من قوة وحدة حماية (شرطة اتحادية)، تعرض إلى إصابة بطلق ناري في ساقه عن طريق الخطأ، وذلك أثناء قيامه بإدامة سلاحه الشخصي".وأكدت المديرية، أن "الحادث عرضي، ولم ينجم عن أي عمل عدائي أو خرق أمني"، داعية الى "عدم تداول المعلومات غير الدقيقة، واعتماد المصادر الرسمية فقط، مع التأكيد أن نقل الشائعات يعرض مروجيها للمساءلة القانونية".