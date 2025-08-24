توضيح رسمي بشأن حادثة إصابة شرطي بطلق ناري في مطار بغداد

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
12:45 PM
الى
02:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
العراق ليس من ضمنها.. ثماني مدن عربية ضمن قائمة الأشد حرا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-538181-638916217711726819.jpg
توضيح رسمي بشأن حادثة إصابة شرطي بطلق ناري في مطار بغداد
أمن
2025-08-24 | 04:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
862 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
أصدرت مديرية أمن وحماية المطارات، اليوم الأحد، ايضاحا رسميا بشأن حادثة إصابة شرطي بطلق ناري في
مطار بغداد الدولي
، مؤكدة أن الحادث كان عرضيا.
يتبع..
وقالت المديرية في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "المديرية تود إحاطة المواطنين الكرام علماً بأن منتسب شرطي من قوة وحدة حماية
مطار بغداد الدولي
(شرطة اتحادية)، تعرض إلى إصابة بطلق ناري في ساقه عن طريق الخطأ، وذلك أثناء قيامه بإدامة سلاحه الشخصي".
وأكدت المديرية، أن "الحادث عرضي، ولم ينجم عن أي عمل عدائي أو خرق أمني"، داعية الى "عدم تداول المعلومات غير الدقيقة، واعتماد المصادر الرسمية فقط، مع التأكيد أن نقل الشائعات يعرض مروجيها للمساءلة القانونية".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
توضيح من شرطة النجف حول إطلاق النار العشوائي في المحافظة
02:59 | 2025-06-03
شرطة نيويورك تعلن: مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في حادث إطلاق نار
07:48 | 2025-08-17
محافظ كركوك يوجه بالتحقيق في حادثة استشهاد طفل بطلق ناري من أحد عناصر الأمن
10:51 | 2025-06-11
شرطة بابل توضح حادثة الاعتداء على شرطي في الكفل
08:11 | 2025-08-09
امن المطارات
اصابة
شرطي
مطار بغداد
مطار بغداد الدولي
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
بغداد
ديري
سومر
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
السومرية تنشر أسعار صرف الدولار بالأسواق المحلية
اقتصاد
31.53%
09:36 | 2025-08-23
السومرية تنشر أسعار صرف الدولار بالأسواق المحلية
09:36 | 2025-08-23
انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
27.69%
03:45 | 2025-08-23
انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:45 | 2025-08-23
أسعار الدولار تعاود الانخفاض في العراق اليوم
اقتصاد
21.31%
03:53 | 2025-08-24
أسعار الدولار تعاود الانخفاض في العراق اليوم
03:53 | 2025-08-24
صفقة القرن القادمة.. ريال مدريد يخطط لمقايضة فينيسيوس جونيور لضم إيرلينغ هالاند
رياضة
19.47%
04:10 | 2025-08-23
صفقة القرن القادمة.. ريال مدريد يخطط لمقايضة فينيسيوس جونيور لضم إيرلينغ هالاند
04:10 | 2025-08-23
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-24
ناس وناس
الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-24
عشرين
احداث السليمانية.. صراع الحـ ـزب الواحد - عشرين م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-23
عشرين
احداث السليمانية.. صراع الحـ ـزب الواحد - عشرين م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-23
Biotic
الانزلاق الغضروفي - العقم - خلطات العناية بالبشرة - م٤ Biotic - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-22
Biotic
الانزلاق الغضروفي - العقم - خلطات العناية بالبشرة - م٤ Biotic - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-22
حصاد السومرية
حادثة بان نموذج مصغر لتشرين.. انفصال اجتماعي مع الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-22
حصاد السومرية
حادثة بان نموذج مصغر لتشرين.. انفصال اجتماعي مع الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-22
الهوا الك
احتياجات المواطنين: من السكن إلى الرعاية الصحية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-22
الهوا الك
احتياجات المواطنين: من السكن إلى الرعاية الصحية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-22
علناً
موعد اقرار قانون الحــ.شد الشعبي - علناً م٤ - الحلقة ١٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-21
علناً
موعد اقرار قانون الحــ.شد الشعبي - علناً م٤ - الحلقة ١٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-21
Celebrity
الرادود حسن الطالقاني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-21
Celebrity
الرادود حسن الطالقاني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-21
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-24
ناس وناس
الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-24
عشرين
احداث السليمانية.. صراع الحـ ـزب الواحد - عشرين م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-23
عشرين
احداث السليمانية.. صراع الحـ ـزب الواحد - عشرين م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-23
Biotic
الانزلاق الغضروفي - العقم - خلطات العناية بالبشرة - م٤ Biotic - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-22
Biotic
الانزلاق الغضروفي - العقم - خلطات العناية بالبشرة - م٤ Biotic - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-22
حصاد السومرية
حادثة بان نموذج مصغر لتشرين.. انفصال اجتماعي مع الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-22
حصاد السومرية
حادثة بان نموذج مصغر لتشرين.. انفصال اجتماعي مع الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-22
الهوا الك
احتياجات المواطنين: من السكن إلى الرعاية الصحية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-22
الهوا الك
احتياجات المواطنين: من السكن إلى الرعاية الصحية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-22
علناً
موعد اقرار قانون الحــ.شد الشعبي - علناً م٤ - الحلقة ١٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-21
علناً
موعد اقرار قانون الحــ.شد الشعبي - علناً م٤ - الحلقة ١٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-21
Celebrity
الرادود حسن الطالقاني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-21
Celebrity
الرادود حسن الطالقاني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-21
اخترنا لك
عمليات بغداد تعتقل 35 عاملا أجنبيا مخالفا لشروط الإقامة والجنسية
06:48 | 2025-08-24
"ضمن فرقة نهاوند".. مكافحة الإرهاب يطيح بأخطر إرهابي داعشي في بغداد
06:38 | 2025-08-24
النزاهة تطيح بمسؤول في بلدية الرطبة على خلفية صرف (٥٦٩) مليون دينار لغير مستحقيها
06:34 | 2025-08-24
الكشف عن تفاصيل حريق خيام "عشوائية" في منطقة عوريج
06:06 | 2025-08-24
برئاسة الأعرجي.. مجلس وكلاء الأمن الوطني يعقد جلسته الثالثة عشرة
05:42 | 2025-08-24
القضاء يحكم بالإعدام والسجن 10 سنوات بحق قتلة طالب كلية الشرطة في الديوانية
03:38 | 2025-08-24
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.