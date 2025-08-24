برئاسة الأعرجي.. مجلس وكلاء الأمن الوطني يعقد جلسته الثالثة عشرة



عقد ، اليوم الأحد، الجلسة الثالثة عشرة، برئاسة ، ، وبحضور أعضاء المجلس.







وذكرت مستشارية الامن القومي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " المجلس ناقش خلال الجلسة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".



وتابعت، انه " تم اتخاذ القرار اللازم بشأن أتمتة نظام استعلام التخاويل للشركات والأفراد، كما ناقش المجلس مذكرة تفاهم للتعاون الأمني بين في جمهورية والقيادة العامة للشرطة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية واتخذ القرار اللازم بشأنها".