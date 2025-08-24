النزاهة تطيح بمسؤول في بلدية الرطبة على خلفية صرف (٥٦٩) مليون دينار لغير مستحقيها

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إنَّ "الفريق المُؤلَّف في مكتب تحقيق قام بأعمال التدقيق والمُتابعة في بلديَّة الرطبة وتمكَّن من كشف صرف مبلغٍ قدره (٥٦٩,٢٤٠,٠٠٠) خمسمائةٍ وتسعة وستين مليون دينارٍ للأجراء اليوميّين؛ على الرغم من تخصيص المبلغ؛ لصرفه لمُوظفي العقود المشمولين بالقرار (٣١٥)".وأضافت الهيئة، أن " المُختصّ أصدر أمر قبضٍ وفق أحكام المادة (٣٤٠) بحقّ لجنة الصرف التي تتألف من (مُدير بلديَّة الرطبة سابقاً ومسؤول الموارد البشريَّـة سابقاً، ومسؤول الشعبة القانونيَّـة في البلديَّـة)"، مُنوّهةً بـ"تنفيذ أمر القبض بحقّ مسؤول الشعبة القانونيَّـة في البلديَّـة".وتابعت الهيئة أن "الفريق بعد انتقاله إلى مُديريَّة تنفيذ ، تمكَّن من ضبط أحد المُوظَّفين؛ لقيامه بطلب مبلغٍ ماليٍّ من أحد المُراجعين؛ لقاء إنجاز معاملته"، لافتةً إلى "ضبط المُتَّـهم بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه المبلغ، استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠/ ثانياً/١ لسنة ١٩٨٣)".ونوَّهت الى "تنظيم محضري ضبط أصوليَّين في العمليَّـتين، وعرضهما بصحبة المُتَّهمين على قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرر توقيفهم على ذمة التحقيق".