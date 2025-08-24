عمليات بغداد تعتقل 35 عاملا أجنبيا مخالفا لشروط الإقامة والجنسية

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إنه "بالتنسيق مع والجنسية وبإسناد قطعاتنا الامنية في الفرقة الثانية شرطة اتحادية والأجهزة الاستخبارية الملحقة بها، تواصل تنفيذ حملاتها المشتركة للبحث والتفتيش المناطقي في الاحياء السكنية والمجمعات والفنادق التي تضم إعداد من الاجانب وتدقيق أوراقهم الثبوتية".وأضافت القيادة، أن "هذه العمليات نتج عنها القاء القبض على (٣٥) أجنبيا مخالفا لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية، ضمن قاطع المسؤولية في جانب ".وتابعت القيادة، أن "هذه الاجراءات تأتي بهدف منع استغلال الاقامة غير كغطاء لنشاطات تضر بالأمن والسلم المجتمعي وتؤثر على استقرار العاصمة".