تحركات أميركية مريبة في العراق.. عين الأسد وفكتوريا تشهدان انسحابات

وقالت المصادر إن " قررت بشكل مفاجئ سحب جميع جنودها من قاعدتي وفكتوريا بالعراق".وأوضحت المصادر أن "القوات الأميركية تشرع في نقل عناصرها إلى وبلد عربي مجاور"، مشيرة إلى أن "الأميركيين أبلغوا نظراءهم العراقيين أنهم سيسرعون عملية الانسحاب ولن يلتزموا بالجدول الزمني الموضوع ضمن اتفاقية الإطار بين البلدين".وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية قد أكد، الإثنين الماضي، أن انسحاب قوات التحالف من أحد إنجازات الحكومة، مشيرا إلى أنه مؤشر على قدرة العراق على التصدي للإرهاب.ونقلت عن قوله إن "انسحاب قوات من العراق هو واحد من إنجازات الحكومة ومؤشر على قدرة العراق على التصدي للإرهاب وحفظ الأمن والاستقرار من دون الحاجة إلى مساعدة آخرين".وأضاف أن "هذا الأمر ما كان ليتم لولا جهود سياسية وإصرار من قبل على غلق هذا الملف كما أغلق ملف (يونامي)".وأعلنت السفارة الأميركية في العراق، في وقت سابق، أن التحالف الدولي في العراق سينتقل إلى شراكة أمنية ثنائية.وقالت السفارة في بيان إن "هذا ليس نهاية عمل التحالف الدولي لهزيمة ، إذ سيواصل جهوده المدنية بقيادة مدنية على المستوى العالمي".وأضافت أن "مهمة التحالف العسكرية في العراق ستنتقل إلى شراكة أمنية ثنائية أكثر تقليدية"، لافتة إلى أن "التفاصيل المتعلقة بخططنا وعملياتنا العسكرية، ستحال إلى ".