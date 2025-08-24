تحذيرات من تزايد تحركات داعش.. الإقليم: ما يزال يشكل خطرا حقيقيا

وشدد وإيرنست على أهمية التعاون بين وواشنطن في مواجهة تحركات وتهديدات .وقالت رئاسة في بيان إن " ناقش خلال استقباله السيناتورة الجمهورية عضو في والوفد المرافق لها، "دعم لحماية الأمن والاستقرار في والوضع الأمني في العراق وإقليم ".وتطرقا أيضا إلى تهديد "داعش" وخطره على العراق وسوريا، وآخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على المنطقة.ووجه رئيس إقليم كردستان "شكره وتقديره للولايات المتحدة على مساعدتها ومساندتها للعراق والإقليم في مواجهة تهديدات ومخاطر الإرهاب".من جانبها، شددت إيرنست على "التزام واستمرارها في مساندة العراق وإقليم كردستان".ووصفت الأمان والاستقرار الداخلي والوئام ووحدة صف القوى والأطراف السياسية في إقليم كردستان بالضرورية والمهمة.