يقود "كاديلاك".. نجل مدير شركة يقتحم مطار البصرة مسلحاً ويوثق الحادث بالبث المباشر

وقال المصدر لـ ، إن "نجل مدير شركة تعمل في اقتحم بعجلة نوع (كاديلاك) دون لوحات، قام باختراق الأمني للمطار ويحمل بندقية نوع (M4) ومسدساً، وقام بفتح بث مباشر عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي أثناء الحادثة".وأضاف، أن "القوات الأمنية تعاملت بسرعة مع الموقف وألقت القبض على السائق وإيداعه التوقيف في مركز شرطة مطار ".