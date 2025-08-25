الأمن العراقي بين التهويل والواقع: رؤية الحكومة لما بعد الانسحاب الأميركي

وقال علاوي: "هناك محاولة تهويل للموضوع، كون القوات المسلحة العراقية اليوم قوية، وليست في لحظة سقوط أو أحداث 2003"، مشيرا إلى أن يعمل مع شركائه في ، ومع حلف الناتو، على تطوير قدراته العسكرية والاستخباراتية، بحسب سكاي نيوز.كما أكد أن الأولويات الأمنية قد تغيرت، حيث باتت تحتل المرتبة الأولى في استراتيجية العراقي 2025 – 2030، بينما أصبح تهديد داعش في المرتبة الثانية. كما أوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد انتقال العلاقات الأمنية بين العراق ودول التحالف الدولي إلى علاقات ثنائية قائمة على اتفاقيات استراتيجية، سواء مع ، أو المملكة المتحدة، أو ، أو دول .كما لفت إلى أن هناك تعاوناً مع دول أخرى مثل فرنسا وكوريا الجنوبية وروسيا والصين في مجال التسليح والتدريب العسكري.هذا التحول يعكس رغبة بغداد في مأسسة قواتها المسلحة بعيداً عن الاعتماد على تحالف دولي واسع، وبما يعزز استقلالية القرار الأمني العراقي.رغم اعتراف علاوي بوجود جيوب صغيرة للتنظيم الإرهابي في مناطق زراعية متفرقة، شدد على أن هذه الفلول تحت السيطرة الأمنية والاستخباراتية، وأن العراقية تنفذ بين الحين والآخر ضربات دقيقة ضدها، مضيفا أن "الموجة الكبرى للتنظيم بين عامي 2014 و2017 قد انتهت"، مؤكداً أن التهديد لم يعد استراتيجياً كما كان في السابق.لكن في المقابل، تستند والأمم المتحدة إلى تقارير تشير إلى تمدد داعش في شمال أفريقيا وانتقال نشاطه إلى مناطق أخرى، ما يجعل الخطر قائماً على المستوى الإقليمي وربما العالمي.أشار علاوي إلى أن العراق يمضي في إصلاح قطاعه الأمني عبر مأسسة أجهزة كالأمن الوطني والمخابرات الوطنية وهيئة الحشد الشعبي، مؤكداً أن مسودة قانون الحشد ما تزال في البرلمان، وأن القرار النهائي بشأنها يعود للقوى السياسية.هذا الملف قد يشكل محوراً حساساً في مستقبل العلاقة بين بغداد وواشنطن، خصوصاً إذا اعتبر الأميركيون أن القانون يفتح الباب واسعاً أمام تعاظم نفوذ طهران في الساحة العراقية.كشف علاوي أن لديه رؤية واضحة تقوم على النأي بالعراق عن الصراعات الإقليمية، والتمسك بالدبلوماسية والحوار كمدخل لحماية الاستقرار. وقال: "العراق يسعى إلى إيجاد نظرية جديدة للأمن الإقليمي قائمة على الحوار، مع الالتزام بحماية البعثات الدبلوماسية وبناء القوات المسلحة العراقية".بهذا المعنى، يبدو أن بغداد تريد موازنة الانسحاب الأميركي بمزيد من الانفتاح على شركاء متعدّدين دولياً وإقليمياً، مع الحفاظ على التزاماتها في مكافحة الإرهاب.