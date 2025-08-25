القبض على مهربي مشتقات نفطية في ديالى

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية بعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة من إلقاء القبض على عدد من المتهمين بتورطهم في عمليات تهريب المشتقات النفطية في ".وتابعت ان "العملية جاءت بعد متابعة ميدانية دقيقة لتحركات المتهمين، حيث أُلقي القبض عليهم بالجرم المشهود، وصودرت بحوزتهم وسائل وأدوات مستخدمة في التهريب".