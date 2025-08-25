"ابن العمة" يعترف: القبض على مغتصب قاصر بعد ارتكابه الفعل 3 مرات في بغداد

وجاءت عملية القبض بعد أن حضر إلى مركز شرطة ذوو المجنى عليها لتقديم شكوى ضد المتهم، وهو ابن عمة الفتاة القاصر، متهمين إياه باغتصابها ثلاث مرات في منطقة البتاوين بالعاصمة ، بحسب مصدر امني.وعلى الفور، تم تشكيل فريق عمل من قسم شرطة ومركز شرطة السعدون، حيث تم رصد مكان تواجد المتهم والقبض عليه داخل أحد المقاهي في المنطقة. وخلال التحقيق، اعترف المتهم صراحةً بارتكاب جريمة الاغتصاب لثلاث مرات، وقد تم توثيق أقواله ابتدائياً. كما تم إرفاق نتيجة الفحص الطبي التي أكدت وجود تمزق في غشاء البكارة.وأضاف المصدر، انه تم إيداع المتهم التوقيف في مركز شرطة السعدون لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.