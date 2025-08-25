المرور العامة: اعتقال 7 معقبين احتالوا على مواطن بحجة الغرامات

وقال مدير المديرية الفريق عدي سمير في بيان ورد لـ ، إن "أحد المواطنين تقدم بشكوى إثر تعرضه لعملية نصب واحتيال خارج أحد المواقع المرورية واستيفاء مبالغ مالية منه ومن ثم إعادة المعاملة إليه بحجة وجود غرامات مالية عليها ومستحقات أخرى".وأضاف "تم تشكيل فريق عمل بإشرافه المباشر لمتابعة الموضوع، والتمكن من ضبط 7 معقبين وتسليمهم الى الجهات المعنية لغرض استكمال الإجراءات القانونية بحقهم".