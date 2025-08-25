الداخلية: كميات مسدس "HS" نفدت من صندوق شهداء الشرطة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء عن وجود دعوة للمنتسبين الذين أكملوا معاملاتهم وصدرت لهم أوامر وزارية بتسليم سلاح HS التوجه الى مقر الصندوق في والمحافظات لغرض التسليم".وأضافت أن "كمية هذا السلاح قد نفذت، ولا صحة لما يتم الترويج له"، داعيةً إلى "توخي الدقة في نقل المعلومات، ومعرفة الأخبار من مصادرها الرسمية حصرا".