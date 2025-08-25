شرطة ميسان: القبض على مطلقي عيارات نارية اثناء تشييع جنائزي في العمارة

وقالت القيادية في بيان ورد لـ ، ان "مفارز قسم شرطة وشرطة النجدة واللواء شرطة اتحادية، هرعت إلى أحد الأحياء السكنية ضمن قاطع المسؤولية أثر سماع صوت إطلاق نار تبيّن في ما بعد أن مصدره تتشيع احد المتوفين اذ تم اعتقال (3) متهمين من مطلقي العيارات النارية".وأكدت انها "أصدرت في وقت سابق توجيهات مشدّدة إلى جميع مفاصل في عموم مركز وأقضية المحافظة بالقبض على كل من يطلق الذخيرة الحية بمختلف المناسبات، كونها من الأفعال التي جرمتها القوانين النافذة".