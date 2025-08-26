عملية اعتقال جديدة تتعلق بقضية الطبيبة بان زياد

وقالت المصادر، انه "تم اعتقال مدير كروب "بنادول"، وهو طبيب يدعى سراج ، بتهمة نشر الأكاذيب في قضية الطبيبة بان ، فضلا عن تهم تتعلق بالترويج لنظام ".وذكرت المصادر، أن "الاعتقال جرى بناءً على شكاوى وبلاغات أمنية، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة ويجري العمل على استدعاء باقي المتورطين".ولم يتسن للسومرية نيوز، الاطلاع على محتوى هذه المجموعة فيما يخص الترويج لنظام ، او نشر الأكاذيب بقضية بان زياد، لكنه يفتح باب التساؤلات عما اذا كان الاعتقال سيطال العديد من الشخصيات الطبية التي أبدت تحليلات واراء طبية تميل الى "مقتل الطبيبة بان وليس انتحارها"، خلافا للنتائج التحقيقية الأخيرة للقضاء ونتائج تشريح الطب العدلي.