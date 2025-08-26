Alsumaria Tv
عين الأسد بلا قوات أميركية.. لجأت الى الطرق الصحراوية غرب العراق

أمن

2025-08-26 | 05:36
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
عين الأسد بلا قوات أميركية.. لجأت الى الطرق الصحراوية غرب العراق
1,135 شوهد

السومرية نيوز – امني
كشف مصدر في محافظة الأنبار، أن القوات الأمريكية، ووفقا للاتفاقات المبرمة مع السلطات العراقية، غادرت قاعدة عين الأسد غرب العراق على دفعات.

وقال المصدر: "شهدنا في الأيام الأخيرة انسحابا سريعا لقوات التحالف الدولي من قاعدة عين الأسد".
وأضاف "يجري الانسحاب على دفعات كبيرة باتجاه معبر الوليد الحدودي مع سوريا".
وتستخدم القوات الأمريكية طريقا صحراويا غرب القاعدة للتنقل في أنحاء العراق.
ووفقا للاتفاق المبرم بين بغداد وواشنطن، من المقرر أن يغادر التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق بحلول ايلول من هذا العام، على أن تنتهي مرحلته الثانية من الانسحاب بحلول كانون الاول من العام المقبل.
وأفادت وسائل الإعلام، نقلا عن مصادر، بأن المسؤولين الأمريكيين أبلغوا نظراءهم العراقيين بتسريع عملية الانسحاب وأنهم لن يلتزموا بالجدول الزمني المحدد.
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أفادت وسائل إعلام عراقية بأن القوات الأمريكية تنسحب بسرعة من قاعدة عين الأسد في الأنبار وقاعدة فيكتوريا في مطار بغداد الدولي.
