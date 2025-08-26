وزير الداخلية يوجه بأن تكون أرزاق المقاتلين بمواصفات "تليق بعطائهم"

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
تل الراهب
من
12:00 PM
الى
12:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
العراق ليس من ضمنها.. ثماني مدن عربية ضمن قائمة الأشد حرا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-538453-638917986001474772.webp
وزير الداخلية يوجه بأن تكون أرزاق المقاتلين بمواصفات "تليق بعطائهم"
أمن
2025-08-26 | 05:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
113 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
عقد
وزير الداخلية
عبد الأمير الشمري
، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً في
قيادة قوات الشرطة الاتحادية
، فيما أكد على الاهتمام بمنتسبيها.
وقال
المكتب الإعلامي
للوزير في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "الوزير الداخلية عقد اليوم اجتماعاً في مقر
قيادة قوات الشرطة الاتحادية
، بحضور وكيل الوزارة لشؤون
الأمن الاتحادي
وقائد
قوات الشرطة الاتحادية
ورئيس هيئة تفتيش قوى الأمن الداخلي ومدير أمن الأفراد، وجميع قادة الفرق والألوية، لمناقشة جملة من الموضوعات المهمة التي تخص عمل القيادة واحتياجات مقاتليها الأبطال".
وأضاف المكتب، أنه "في مستهل الاجتماع، أشاد الوزير بالجهود الكبيرة التي تبذلها مفاصل
وزارة الداخلية
من بينها قيادة قوات
الشرطة الاتحادية
خلال زيارة الأربعين"، مؤكداً أن "هذه القيادة لها تاريخ مشرف وأعطت التضحيات الكبيرة من الشهداء والجرحى، وهذا التاريخ لن يُنسى وسيبقى خالداً".
وشدد الوزير، على أن "يعمل القادة والآمرون على تفقد جميع مفاصل الوحدات والاطلاع على أدق التفاصيل التي تخص المنتسب من منام وطعام"، موجهاً بأن "تكون أرزاق المقاتلين بمواصفات جيدة تليق بعطائهم، وأن يكون القائد قريباً من معيته، وأن يكون رفيقهم بالسلاح، وفي تفاصيل حياتهم داخل وحداتهم ومقراتهم، الأمر الذي يشكل دافعاً معنوياً كبيراً للمنتسبين، والتعامل المتميز معهم"، مبيناً "أهمية أن يكون القائد والآمر راعياً للمنتسب".
وأكد الوزير، على "أهمية العمل الأمني وأن لا تكون فيه مجاملة بشكل قاطع"، مشدداً على "عدم السماح بالتعدي على أي منتسب وعدم التنازل عن دعوة تخص الضابط او المنتسبين، ويجب أن تكون هناك هيبة للقانون في الشارع".
وفي محور آخر، أكد
وزير الداخلية
على "متابعة إدامة العجلات والسلاح لجميع تشكيلات قيادة
قوات الشرطة
الاتحادية وتوفير كل الاحتياجات لإنجاح العمل الأمني والخدمي الذي تقوم به هذه القيادة المهمة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
وزير الداخلية يوجه بتنظيم ساحات نقل زائري الأربعين والمواكب الحسينية
09:35 | 2025-08-04
وزير الداخلية يوجه بتشديد الرقابة على شروط السلامة للمباني وتعزيز الدفاع المدني
14:43 | 2025-07-18
وزير الداخلية يوجه بمنع المظاهر المسلحة بحجة حماية المواكب الحسينية
07:53 | 2025-06-26
وزير الداخلية يوجه بملاحقة أي محاولة لإضعاف القوات الأمنية
09:19 | 2025-06-21
وزير الداخلية
أرزاق
المقاتلين
قيادة قوات الشرطة الاتحادية
قوات الشرطة الاتحادية
عبد الأمير الشمري
الشرطة الاتحادية
المكتب الإعلامي
وزارة الداخلية
الأمن الاتحادي
عبد الأمير ال
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
عملية اعتقال جديدة تتعلق بقضية الطبيبة بان زياد
أمن
63.04%
04:55 | 2025-08-26
عملية اعتقال جديدة تتعلق بقضية الطبيبة بان زياد
04:55 | 2025-08-26
يقود "كاديلاك".. نجل مدير شركة يقتحم مطار البصرة مسلحاً ويوثق الحادث بالبث المباشر
أمن
16.32%
18:47 | 2025-08-24
يقود "كاديلاك".. نجل مدير شركة يقتحم مطار البصرة مسلحاً ويوثق الحادث بالبث المباشر
18:47 | 2025-08-24
سيرين عبد النور ترد بصورة مثيرة على منتقدي حركاتها مع سيف نبيل
فن وثقافة
11.84%
06:39 | 2025-08-25
سيرين عبد النور ترد بصورة مثيرة على منتقدي حركاتها مع سيف نبيل
06:39 | 2025-08-25
رسمياً.. عطلة الخميس في العراق
محليات
8.81%
02:53 | 2025-08-26
رسمياً.. عطلة الخميس في العراق
02:53 | 2025-08-26
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
السنك بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠١ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-26
ناس وناس
السنك بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠١ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-26
صباحكم أحلى مع سلمى
أجهزة التنصت 26-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-26
صباحكم أحلى مع سلمى
أجهزة التنصت 26-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-26
طل الصباح
زووم - شنو؟ 26-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-26
طل الصباح
زووم - شنو؟ 26-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-26
من الأخير
زيتوني النواب.. يكسر الحــ.شد ويحشر السفراء - من الأخير م٢ - حلقة ٥٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-25
من الأخير
زيتوني النواب.. يكسر الحــ.شد ويحشر السفراء - من الأخير م٢ - حلقة ٥٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-25
Live Talk
الإبداع لا يحتاج الى وقت - Live Talk - الحلقة ١٠٢ | 2025
10:30 | 2025-08-25
Live Talk
الإبداع لا يحتاج الى وقت - Live Talk - الحلقة ١٠٢ | 2025
10:30 | 2025-08-25
استديو Noon
موضوع التحدي 25-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-25
استديو Noon
موضوع التحدي 25-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-25
خط أحمر
عصابة ترويج الدولار المزيف في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ١٦ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-24
خط أحمر
عصابة ترويج الدولار المزيف في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ١٦ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-24
عشرين
احداث السليمانية.. صراع الحـ ـزب الواحد - عشرين م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-23
عشرين
احداث السليمانية.. صراع الحـ ـزب الواحد - عشرين م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-23
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
السنك بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠١ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-26
ناس وناس
السنك بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠١ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-26
صباحكم أحلى مع سلمى
أجهزة التنصت 26-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-26
صباحكم أحلى مع سلمى
أجهزة التنصت 26-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-26
طل الصباح
زووم - شنو؟ 26-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-26
طل الصباح
زووم - شنو؟ 26-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-26
من الأخير
زيتوني النواب.. يكسر الحــ.شد ويحشر السفراء - من الأخير م٢ - حلقة ٥٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-25
من الأخير
زيتوني النواب.. يكسر الحــ.شد ويحشر السفراء - من الأخير م٢ - حلقة ٥٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-25
Live Talk
الإبداع لا يحتاج الى وقت - Live Talk - الحلقة ١٠٢ | 2025
10:30 | 2025-08-25
Live Talk
الإبداع لا يحتاج الى وقت - Live Talk - الحلقة ١٠٢ | 2025
10:30 | 2025-08-25
استديو Noon
موضوع التحدي 25-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-25
استديو Noon
موضوع التحدي 25-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-25
خط أحمر
عصابة ترويج الدولار المزيف في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ١٦ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-24
خط أحمر
عصابة ترويج الدولار المزيف في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ١٦ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-24
عشرين
احداث السليمانية.. صراع الحـ ـزب الواحد - عشرين م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-23
عشرين
احداث السليمانية.. صراع الحـ ـزب الواحد - عشرين م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-23
اخترنا لك
انفجار عبوة صوتية داخل شركة حكومية في البصرة
10:11 | 2025-08-26
اعتقال متهم برمي "بمبة" على دار سكني في بغداد
08:12 | 2025-08-26
تحشيدات امنية لبدء عملية عسكرية ضد داعش والقاعدة قرب الحدود العراقية السورية
07:46 | 2025-08-26
عين الأسد بلا قوات أميركية.. لجأت الى الطرق الصحراوية غرب العراق
05:36 | 2025-08-26
عملية اعتقال جديدة تتعلق بقضية الطبيبة بان زياد
04:55 | 2025-08-26
أحدهم إرهابي.. عمليات بغداد تعلن اعتقال 103 متهمين بعملية تفتيش الكمالية والفضيلية
04:12 | 2025-08-26
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.