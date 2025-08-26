وزير الداخلية يوجه بأن تكون أرزاق المقاتلين بمواصفات "تليق بعطائهم"

وقال للوزير في بيان ورد لـ ، إن "الوزير الداخلية عقد اليوم اجتماعاً في مقر ، بحضور وكيل الوزارة لشؤون وقائد ورئيس هيئة تفتيش قوى الأمن الداخلي ومدير أمن الأفراد، وجميع قادة الفرق والألوية، لمناقشة جملة من الموضوعات المهمة التي تخص عمل القيادة واحتياجات مقاتليها الأبطال".وأضاف المكتب، أنه "في مستهل الاجتماع، أشاد الوزير بالجهود الكبيرة التي تبذلها مفاصل من بينها قيادة قوات خلال زيارة الأربعين"، مؤكداً أن "هذه القيادة لها تاريخ مشرف وأعطت التضحيات الكبيرة من الشهداء والجرحى، وهذا التاريخ لن يُنسى وسيبقى خالداً".وشدد الوزير، على أن "يعمل القادة والآمرون على تفقد جميع مفاصل الوحدات والاطلاع على أدق التفاصيل التي تخص المنتسب من منام وطعام"، موجهاً بأن "تكون أرزاق المقاتلين بمواصفات جيدة تليق بعطائهم، وأن يكون القائد قريباً من معيته، وأن يكون رفيقهم بالسلاح، وفي تفاصيل حياتهم داخل وحداتهم ومقراتهم، الأمر الذي يشكل دافعاً معنوياً كبيراً للمنتسبين، والتعامل المتميز معهم"، مبيناً "أهمية أن يكون القائد والآمر راعياً للمنتسب".وأكد الوزير، على "أهمية العمل الأمني وأن لا تكون فيه مجاملة بشكل قاطع"، مشدداً على "عدم السماح بالتعدي على أي منتسب وعدم التنازل عن دعوة تخص الضابط او المنتسبين، ويجب أن تكون هناك هيبة للقانون في الشارع".وفي محور آخر، أكد على "متابعة إدامة العجلات والسلاح لجميع تشكيلات قيادة الاتحادية وتوفير كل الاحتياجات لإنجاح العمل الأمني والخدمي الذي تقوم به هذه القيادة المهمة".