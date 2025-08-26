تحشيدات امنية لبدء عملية عسكرية ضد داعش والقاعدة قرب الحدود العراقية السورية

وقال المصدر، أنه "تم اتخاذ جملة إجراءات عاجلة، بينها تعزيز القوات على الشريط الحدودي، ورفع مستوى الإنذار، فضلاً عن التواصل المستمر بشأن العملية ومصير قيادات المحتجزين لديها، وإمكانية تسلمهم في السجون العراقية".وأكد أن "أوامر مباشرة صدرت بنشر إضافية من القوات على الحدود"، لافتاً إلى أن "التقديرات تشير إلى محاولات حقيقية للتسلل وإعادة تشكيل بعض الخلايا في البادية".ويأتي ذلك بعد تحذيرات في ، السبت الماضي، من توسع أنشطة تنظيم "داعش" في العراق وسوريا، إلى جانب تنامي نفوذ تنظيم "القاعدة".وأكدت السفارة، في بيان نشرته على منصة "أكس"، قلقها "العميق إزاء العمليات المستمرة والتوسعات الإقليمية لهذه التنظيمات"، مشيدة بدور الدول الأعضاء في التي واصلت الضغط لمكافحة الإرهاب في المنطقة.