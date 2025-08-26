بافل طالباني يكشف عن محاولة لاغتياله قبل عملية اعتقال لاهور

وذكر ، "قواتنا القت القبض على قناص حاول اغتيالي قبل ايام من عملية اعتقال ".وبحسب وسائل إعلام، فإن "طالباني أبلغ بوجود أدلة ووثائق تثبت وجود مخطط لاغتياله من قبل جماعة مسلحة كان يقودها القيادي الكردي المعارض لاهور شيخ ".وتمكنت القوات الأمنية في من اعتقال جبهة الشعب لاهور شيخ جنكي وشقيقه بولاد.وجاء ذلك بعد اشتباكات مسلحة عنيفة بين حمايات شيخ جنكي ووحدات من مكافحة الإرهاب والكوماندوز وآسايش استمرت لساعات، سقط على إثرها قتلى وجرحى.وكانت الأمن في السليمانية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق لاهور شيخ جنكي بموجب المادة 56 من قانون العقوبات العراقي، على خلفية قضايا تتعلق بالأمن والنظام العام.