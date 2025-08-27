القبض على 4 إرهابيين في نينوى وصلاح الدين

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه بعمليات منفصلة وضمن منهاج مديرية الاستخبارات العسكرية التي تستهدف الإطاحة بالعناصر الإرهابية الهاربة من وجه العدالة وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعب الفرق (14 و 21 ) التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات ذاتها اذ أسفرت العملية الأولى عن إلقاء القبض على (3) إرهابيين في الشرقاط والعملية الثانية أسفرت عن إلقاء القبض (1) ارهابي في وهم مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (1/4)إرهاب.وأضاف البيان انه تم تسليمهم إلى جهات الطلب ميدانياً وأصولياً بعد إكمال الإجراءات اللازمة بحقهم.