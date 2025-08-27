اعتقال متجاوزين في سوق مريدي بعد تبادل إطلاق النار مع القوات الأمنية (فيديو)

– أمن



أفاد مصدر أمني، اليوم، باعتقال عدد من أصحاب المحال المتجاوزة في سوق مريدي، بعدما أقدموا على تبادل إطلاق النار مع القوات الأمنية المرافقة لحملة إزالة التجاوزات.

وذكر المصدر للسومرية نيوز، أن هؤلاء الأشخاص استخدموا الأسلحة الخفيفة في مواجهة القوات الأمنية، مؤكداً أنه تم اعتقالهم في الموقع، دون تسجيل إصابات تذكر في صفوف القوات أو المدنيين.



الفيديو ادناه:

