اتهام شيخ جنكي بالتخطيط لاغتيال بافل وقوباد طالباني ومذكرة لتوقيف رئيس مجلس الأمن بأربيل

وبحسب الاعترافات، التي تم بثها تلفزيونيا، فإن " شيخ ، جبهة الشعب، خطط لاغتيال رئيس و نائب رئيس حكومة ".وتضمنت الاعترافات: ان "خطة الاغتيال شارك فيها المسؤول السابق لجهاز زانياري ايضا (أژي أمين)، وان عملية الاغتيال خططت لتُنفذ بالقناص والطائرات المسيرة الانتحارية، وذلك بعد ترتيب المعدمات والاجهزة والكاميرات من قبل المتهمين".وجاء في الاعترافات ايضا أن "فريقا تكنيكيا اعترف باخذ دورات تعليمية في اوكرانيا عبر موافقات خاصة، للتعلم على كيفية تصنيع الطائرات المسيرة الانتحارية".ووفقا للاعترافات، فإن "شيخ جنكي وأمين، وجها بأن يكون القصف بالطائرات المسيّرة الانتحارية، حتى يتبين وكأن العملية نُفذت من قبل أو لا من قبل جهة داخلية، فضلا عن قيام قناصين اثنين باستهداف بافل داخل سيارته اثناء التجول في مكان قريب من دباشان، لتقوم بعد ذلك الطائرات المسيرة الانتحارية بالهجوم عليه".في السياق، أصدرت الأمن في ، أوامر توقيف بحق رئيس في الحالي ازي أمين.وبحسب وسائل إعلام كردية، فإن محكمة تحقيق الأمن في أصدرت، يوم 23 من الشهر الجاري أمر توقيف بحق ازي أمين، رئيس مجلس الأمن في أربيل، في إطار التحقيقات التي تجريها محكمة تحقيق الأمن في السليمانية.