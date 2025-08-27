لم تجهز له "الريوك".. شاب يطعن شقيقته حتى الموت في النجف

وقال المصدر لـ ، إن "طالبة جامعية قتلت على يد شقيقها في قضاء جنوبي بعد طعنها مرات عدة بآلة حادة".وأضاف، أن "الشاب اقدم على هذه الجريمة لعدم قيام شقيقته باحضار وجبة الإفطار (الريوك)".وبحسب المصدر، فإن الجاني يعاني "من اختلال عقلي وتم ايداعه التوقيف".