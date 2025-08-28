اغلاق منزل سكني في الخضراء يبيع المشروبات الكحولية

وقال اعلام القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تزامناً مع عمليات البحث والتفتيش المناطقي، تمكنت قطعاتنا الأمنية في الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالإشتراك مع مفارز من ( مركز شرطة ، السياحي) من ضبط مخزن "عبارة عن دار سكني" يمارس عملية بيع المشروبات الكحولية واعتقال صاحبه وذلك ضمن منطقة " " بجانب ".وأكد انه "تمت مصادرة المواد المضبوطة مع المتهم وإحالتهم إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".