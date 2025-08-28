هدم حائط المنزل.. انفجار "غامض" يفتك بعجلة و4 اشخاص في دهوك (صور)

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "انفجاراً وقع داخل منزل في قرية باستيك على – ، ما أسفر عن شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح".وذكرت ان "الانفجار أدى إلى أضرار مادية جسيمة في المنزل، فيما تشير المعلومات الأولية إلى أن السائق كان قد حول نظام وقود مركبته من البنزين إلى الغاز، لكن السبب الرئيسي للانفجار ما زال غير مؤكد".وبحسب شهود عيان، فإن الضحيتين هما شقيقان يبلغان من العمر ما بين 13 و20 عاماً.وتظهر صور الدمار في العجلة والمنزل، ان الانفجار يرجح ان يكون نتيجة مادة شديدة الانفجار، وليس انفجار منظومة غاز، خصوصا وان الدفاع المدني تقول ان سبب الانفجار لايزال غير معلوم.