اعتقال متهم بحرق المنازل وافتعال "الدكات العشائرية" مقابل مبالغ مالية بميسان

وقال في بيان ورد لـ ، إن "قوة أمنية من قسم شرطة نفذت عملية أمنية نوعية بعد عدة كمائن وتتبع حركة وجمع المعلومات ومقاطعتها، تمكنت من خلالها من تحديد مكان تواجد أحد المتهمين المطلوبين والإطاحة به بعد عملية مداهمة".وأضافت القيادة، أن "المتهم مطلوب وفق المادة 4 إرهاب عن جريمة إطلاق النار على دور المواطنين مقابل مبالغ مالية وكذلك المادة 342 الخاصة بحرق المنازل".