وقال أحمد في بيان ورد لـ ، إن "بعض الصفحات الوهمية المدسوسة تناقلت منشورا مفاده انه تم إلقاء القبض على مجموعة تابعة للمدعوة ( ام- ع )نساء ورجال لتبادل الزوجات وبيع المشروبات الكحولية في قضاء "، عاداً "هذا المنشور يراد منه الإساءة لاهالي بيجي اخلاقياً واجتماعياً".وأضاف "اما يخص هذه الصورة (المتداولة) فهي تعود لمجموعة مارقة تم إلقاء القبض عليهم قبل اربعة ايام من قبل للقضاء وبحوزتهم مشروبات كحولية وليس هناك اي ما يثبت تبادل الزوجات لهذه المجموعة الخارجة عن القانون".وأشار إلى "ايداعهم التوقيف حسب قرار قاضي قضاء بيجي وسينالون جزائهم العادل وسيتم ترحيلهم خارج القضاء لأنهم ليس من سكنة اهالي قضاء بيجي"، مشدداً "لن نسمح بتشويه سمعة القضاء بهذه الأفعال الفردية لان اهالي بيجي مواطنين شرفاء أصلاء من الدرجة الاولى ويشهد لهم التاريخ بما قدموه من تضحيات لهذه المدنية".ولفت قائمقام بيجي إلى أنه "سنقيم دعوة رسمية بحق هذه الصفحة المسمومة المسماة (تكريت قضيتنا _ صوت الحق) بسبب تظليل الرأي العام وتشويه سمعة أهالي قضاء بيجي".