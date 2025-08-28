اعتقال متهم بحوزته 10 آلاف حبة مخدرة في ميسان

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "قوة من الفوج الأول اللواء الأول التابع لقيادة فرقة الرد السريع، تمكنت من إلقاء القبض على مطلوب وفق أحكام المادة (28) مخدرات، ضبطت بحوزته (10,000) حبة مخدرة نوع (ترامادول) في ".وأضافت أن "العملية جاءت ضمن حملة فرض القانون في المحافظة، بالتنسيق مع في ، بالاشتراك مع ، وقد جرى تسليم المتهم والمضبوطات أصولياً إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه".