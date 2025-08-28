ميسان.. اعتقال 4 أشخاص بحوزتهم أسلحة وصواريخ

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إن "قوة امنية مشتركة من وفوج طوارئ الاول نفذت عملية امنية خاطفة بناءً على معلومات استدلاليّة تمت مقاطعتها والعمل عليها مما نتج عنها الإطاحة بـ(4) متهمين وضبط اسلحة وصواريخ كانت بحوزتهم".وأضافت أن "المتهمين تم اقتيادهم إلى لمركز الاحتجاز الامني لإكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم اصولياً".