الشمري يوجه بتنفيذ خطة استخبارية لتأمين زيارة الإمام العسكري في سامراء

وقالت في بيان ورد لـ ، إن "الشمري رئيس للزيارات المليونية عقد في مدينة ، اجتماعاً موسعاً لمناقشة تطبيق الخطة التنظيمية والتنسيقية الخاصة بإحياء ذكرى استشهاد الإمام (عليه السلام)، بحضور رئيس اللجنة الخدمية والقادة الأمنيين والجهات الاستخبارية والساندة".وشدد على "متابعة جميع المعلومات الاستخبارية وتدقيقها، والشروع بتنفيذ خطة المراقبة الاستخبارية على جميع محاور هذه الزيارة والتنسيق مع أصحاب المواكب الحسينية طيلة فترة هذه المناسبة".وأكد على أن "تكون هناك خطة نوعية خلال هذه الزيارة وخلق انسيابية عالية في حركة السير وأن تأخذ مفارز المرور دورها الفعال في منع الزحام المروري ومنع أي قطوعات تؤثر على انسيابية الحركة".وأشار إلى أن "هذه الزيارة واحدة من الزيارات المهمة ويجب أن تكون أجواؤها آمنة بالتزامن مع تقديم أفضل الخدمات للزائرين وتسهيل حركتهم سواء كانوا من أهالي أم من القادمين إليها".