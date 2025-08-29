بالتزامن مع زيارة الشطري.. انتشار لواء "مهمات خاصة" في الحشد على الحدود مع سوريا

وقالت الهيئة في بيان تابعته ، ان " المهمات الخاصة في قام بتعزيز انتشار قطعاته على الشريط الحدودي العراقي ـ السوري، غربي ".وأضاف ان "هذه الخطوة تأتي في إطار تأمين الحدود ومنع أي محاولات تسلل أو نشاطات إرهابية، حيث تعمل القطعات المنتشرة على مسك الأرض بشكل كامل بالتنسيق مع باقي القوات الأمنية".وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع زيارة يقوم بها رئيس الى ، ولقاء الرئيس السوري احمد الشرع.واللواء 27 او كان اسمه لواء قوات الشهيد أبو منتظر الحميداوي، وتابعة لمنظمة بدر بقيادة .