بغداد.. وفاة جندي بظروف غامضة وخبير الأدلة الجنائية يطلب التحفظ على زوجته وأبيه

وقال المصدر لـ ، إن "منتسباًُ في ، يخدم في ، توفي بظروف غامضة داخل غرفته في منزله بمنطقة الشعب شمالي ، ظهر اليوم".وأضاف، ان "ذوي المنتسب ادعوا إقدامه على الانتحار، لكن خبير الأدلة الجنائية لديه شكوك حول سبب الوفاة وطلب التحفظ على زوجة المتوفى وأبيه لحين انتهاء التحقيقات".