وزير الداخلية: تعزيزات أمنية ستصل محافظة ميسان لملاحقة العصابات والمطلوبين – عاجل

وقال الشمري في كلمة له فور وصوله الى ، إن " يجب أن تنعم بالأمن والأمان وأن تبقى بيئة آمنة لمواطنيها وزائريها".وأضاف الوزير، أن "أمن ميسان واجب جماعي يشترك فيه الجميع من مؤسسات وفعاليات اجتماعية وعشائرية وإعلامية".وتابع أن "تعزيزات أمنية ستصل محافظة ميسان لملاحقة العصابات والمطلوبين".