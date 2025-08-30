حملة كبيرة لغلق الساحات ومحطات الغسل غير المجازة في بغداد



أعلنت ، اليوم السبت، اغلاق (١٠) ساحات لبيع المواد الانشائية ومعامل ومحطات غسل غير مجازة ومخالفين للشروط في .





وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "القيادة مستمرة بعمليات البحث والتفتيش المناطقي والتدقيق المحلات والمشاريع الانشائية والمخازن وغلق غير المجازة منها".



وتابعت، انه "تم غلق (١٠) ساحات لبيع المواد الانشائية ومعامل ومحطات غسل العجلات غير مجازين ومخالفين للشروط والضوابط المعمول بها في عدد من مناطق قضاء جنوبي العاصمة".