عشيرة تأسر ضابطاً في الجيش العراقي بعد نزاع طاحن في ذي قار

وقال المصدر، لـ ، إن "ضابطاً في الجيش العراقي وأصيب ابن عمه في منطقة الرأس بسبب نزاع على أرض في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ".وبين، أن "القوات الأمنية تجري عملية البحث عن الضابط المعتقل".